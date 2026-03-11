Адебайо — о том, что обошёл Брайанта: он бы сказал «сделай это ещё раз»

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо рассказал, о чём подумал после исторического матча с 83 очками, который позволил ему обойти пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и выйти на второе место в истории НБА по очкам за игру.

«Когда видишь игры на 60 или 70 очков… Такое уже бывало. Но когда это 83 и ты обходишь его… У меня в голове сразу мысль: что бы он мне сказал?

Я всегда хотел поговорить с ним. Наверное, он бы сказал: сделай это ещё раз.

Но это просто нереальный момент — оказаться рядом с человеком, на которого ты равнялся, когда рос», — приводит слова Адебайо журналист Навин Ганглани в социальной сети X.