Адебайо — о том, что обошёл Брайанта: он бы сказал «сделай это ещё раз»

Комментарии

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо рассказал, о чём подумал после исторического матча с 83 очками, который позволил ему обойти пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и выйти на второе место в истории НБА по очкам за игру.

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
150 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 83, Фонтеккио - 18, Митчелл - 12, Ларссон - 10, Джонсон - 8, Жакез-мл. - 5, Смит - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 4, Йович, Уэр, Килс, Хирроу, Пауэлл, Голдин
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Райли - 22, Харди - 17, Джонсон - 17, Каррингтон - 12, Кулибали - 10, Шампани - 8, Купер - 6, Гилл - 6, Вукчевич - 3, Уоткинс, Джордж

«Когда видишь игры на 60 или 70 очков… Такое уже бывало. Но когда это 83 и ты обходишь его… У меня в голове сразу мысль: что бы он мне сказал?

Я всегда хотел поговорить с ним. Наверное, он бы сказал: сделай это ещё раз.

Но это просто нереальный момент — оказаться рядом с человеком, на которого ты равнялся, когда рос», — приводит слова Адебайо журналист Навин Ганглани в социальной сети X.

