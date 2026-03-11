Роберсон — о победе над «Пармой»: нужно продолжать в том же духе, чтобы выиграть чемпионат

Форвард «Зенита» Андре Роберсон прокомментировал победу над «Бетсити Пармой» (74:64) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. 34-летний американец оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов.

— Мы знали, что к нам приедет отличная команда. Мы только что вернулись после хорошего выезда в Казань и понимали, что должны выйти на паркет собранными. В начале нам это не совсем удалось, но потом мы поймали свой ритм, преодолели трудности и в итоге победили. Нам нужно продолжать развивать этот успех и подойти к следующей игре на позитивной ноте.

— Как вы считаете, какая четверть стала решающей — третья или четвёртая?

— Концовка третьей и переход в четвёртую были очень важны. И, как я уже сказал, это результат того, что мы держались вместе и боролись, несмотря на сложности. Мы показали свою лучшую игру, но мы были едины. Нужны командные усилия, чтобы выигрывать такие матчи — когда игра идёт тяжело, упорно и всё складывается не совсем в твою пользу. Нужно просто «выгрызать» результат и находить способ добыть победу. И сегодня мы сделали это коллективно.

— Вы стали самым эффективным игроком «Зенита» в этом матче, к тому же закончили игру с дабл-даблом. Как ощущения?

— Ощущения отличные. Как я и говорил, я выхожу и делаю всё, что нужно для победы. Я люблю побеждать, и, если для этого от меня требуется такая игра, я буду это делать. Но, знаете, я думаю, что мы все сегодня отлично поработали как команда. Каждый внёс свой вклад и в защите, и в нападении, и в конечном счёте мы просто играли вместе. Именно это нам и понадобится в дальнейшем, чтобы выиграть чемпионат. Нужно просто продолжать в том же духе, — приводит слова Роберсона издание «Спорт день за днём».