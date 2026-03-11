Бэм Адебайо — Дуэйну Уэйду: ему 45, пусть идёт домой

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо отреагировал на слова легенды клуба Дуэйна Уэйда, который ранее заявил, что вокруг команды и в городе сейчас нет того шума и атмосферы, которые были в годы его карьеры.

«Он говорит, что никакого шума вокруг команды нет, а сам хочет быть внутри этой движухи. Ему 45 — иди уже домой.

Вообще не понимаю, чего он пытается добиться. Может, хочет нас подзавести. Но ему нужно понимать — мы прошли через ковид, сейчас другое время. Если честно, сегодня ажиотажа хватает и здесь, и по всей лиге», — сказал Адебайо на пресс-конференции после матча.

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка в домашней игре регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (150:129) и установил новый рекорд XXI века по набранным очкам за матч.