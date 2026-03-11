Скидки
Виртус Болонья — Партизан Белград. Прямая трансляция
Баскетбол

Бэм Адебайо — Дуэйну Уэйду: ему 45, пусть идёт домой

Бэм Адебайо — Дуэйну Уэйду: ему 45, пусть идёт домой
Комментарии

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо отреагировал на слова легенды клуба Дуэйна Уэйда, который ранее заявил, что вокруг команды и в городе сейчас нет того шума и атмосферы, которые были в годы его карьеры.

«Он говорит, что никакого шума вокруг команды нет, а сам хочет быть внутри этой движухи. Ему 45 — иди уже домой.

Вообще не понимаю, чего он пытается добиться. Может, хочет нас подзавести. Но ему нужно понимать — мы прошли через ковид, сейчас другое время. Если честно, сегодня ажиотажа хватает и здесь, и по всей лиге», — сказал Адебайо на пресс-конференции после матча.

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка в домашней игре регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (150:129) и установил новый рекорд XXI века по набранным очкам за матч.

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
150 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 83, Фонтеккио - 18, Митчелл - 12, Ларссон - 10, Джонсон - 8, Жакез-мл. - 5, Смит - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 4, Йович, Уэр, Килс, Хирроу, Пауэлл, Голдин
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Райли - 22, Харди - 17, Джонсон - 17, Каррингтон - 12, Кулибали - 10, Шампани - 8, Купер - 6, Гилл - 6, Вукчевич - 3, Уоткинс, Джордж
