Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо — о 83 очках Адебайо: через 30 лет никто не вспомнит, сколько штрафных он забил

Комментарии

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о рекордном достижении центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо, который набрал 83 очка в матче с «Вашингтон Уизардс».

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
150 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 83, Фонтеккио - 18, Митчелл - 12, Ларссон - 10, Джонсон - 8, Жакез-мл. - 5, Смит - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 4, Йович, Уэр, Килс, Хирроу, Пауэлл, Голдин
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Райли - 22, Харди - 17, Джонсон - 17, Каррингтон - 12, Кулибали - 10, Шампани - 8, Купер - 6, Гилл - 6, Вукчевич - 3, Уоткинс, Джордж

«Неважно, как ты достиг этого. Важен сам факт. Через 30 лет никто не вспомнит, сколько штрафных он забил. Я не помню, сколько бросков сделал Коби [Брайант] или сколько трёхочковых он реализовал. Все помнят только 81. У Уилта [Чемберлена] — 100. Никто не помнит, как именно они набирали очки. Так что в конечном счёте он набрал 83 очка», — заявил Адетокунбо в раздевалке после матча с «Финикс Санз» (114:129).

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
114 : 129
Финикс Санз
Финикс
Милуоки Бакс: Кузма - 33, Тёрнер - 22, Адетокунбо - 22, Роллинз - 14, Дженг - 12, Томас - 8, Грин - 3, Трент-мл., Харрис, Принс, Нэнс, Адетокунбо, Джексон
Финикс Санз: Букер - 27, Грин - 25, О'Нил - 21, Аллен - 12, Гиллеспи - 12, Малуач - 8, Игодаро - 8, Хайсмит - 6, Гудвин - 6, Флеминг - 4, Данн, Коффи, Буей

Адебайо установил второй результат в истории НБА по результативности за одну игру, превзойдя достижение Брайанта (81 очко в 2006 году) и уступив лишь Чемберлену (100 очков в 1962-м).

