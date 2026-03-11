Адетокунбо — о 83 очках Адебайо: через 30 лет никто не вспомнит, сколько штрафных он забил

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о рекордном достижении центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо, который набрал 83 очка в матче с «Вашингтон Уизардс».
«Неважно, как ты достиг этого. Важен сам факт. Через 30 лет никто не вспомнит, сколько штрафных он забил. Я не помню, сколько бросков сделал Коби [Брайант] или сколько трёхочковых он реализовал. Все помнят только 81. У Уилта [Чемберлена] — 100. Никто не помнит, как именно они набирали очки. Так что в конечном счёте он набрал 83 очка», — заявил Адетокунбо в раздевалке после матча с «Финикс Санз» (114:129).
Адебайо установил второй результат в истории НБА по результативности за одну игру, превзойдя достижение Брайанта (81 очко в 2006 году) и уступив лишь Чемберлену (100 очков в 1962-м).
- 11 марта 2026
-
17:20
-
16:55
-
16:09
-
15:55
-
15:21
-
14:34
-
14:00
-
13:37
-
12:50
-
12:21
-
11:29
-
10:30
-
10:05
-
10:00
-
09:52
-
09:30
-
08:45
-
08:30
-
06:19
-
05:53
-
05:19
-
01:51
-
00:50
-
00:19
- 10 марта 2026
-
23:44
-
23:39
-
22:59
-
22:30
-
21:49
-
21:29
-
20:50
-
19:59
-
18:59
-
18:05
-
17:59