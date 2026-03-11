Скидки
Чемпион НБА Мозгов высказался о травме Егора Дёмина, выбывшего до конца сезона НБА

Чемпион НБА Мозгов высказался о травме Егора Дёмина, выбывшего до конца сезона НБА
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов прокомментировал травму российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, который выбыл до конца сезона-2025/2026.

— Какие видите дальнейшие перспективы?
— Думаю, он на пути к тому, чтобы действительно превратиться в очень серьёзную звезду.

— Как Егору справиться с этой травмой?
— Надо понимать, что травмы — это вообще неотъемлемая часть спорта. У кого-то их больше, у кого-то их меньше. По разным причинам. Это абсолютно нормальная история для спорта. И не думаю, что Егору надо что-то придумывать, чтобы справиться с этим. Просто надо теперь ещё работать над тем, чтобы правильно восстанавливаться. Будет восстанавливаться, главное, чтобы не опускал рук, но это совсем не похоже на Егора, поэтому думаю, что он справится. Какие советы можно дать? Просто выполнять инструкции докторов — и всё у него будет хорошо, — приводит слова Мозгова издание «Спорт день за днём».

