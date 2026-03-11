Скидки
Виртус Болонья — Партизан Белград. Прямая трансляция
Баскетбол

Форвард «Зенита» выбыл на месяц из-за травмы ноги



32-летний российский баскетболист Дмитрий Узинский, выступающий на позиции форварда в команде Единой лиги ВТБ «Зенит», выбыл на срок от двух до четырёх недель в связи с травмой левой ноги, полученной во вчерашнем матче с «Пармой», который завершился со счётом 74:64 в пользу сине-бело-голубых. Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
74 : 64
Бетсити Парма
Пермский край
Зенит: Мун - 14, Роберсон - 13, Фрейзер - 10, Жбанов - 9, Емченко - 6, Шаманич - 6, Узинский - 5, Воронцевич - 5, Мартюк - 4, Карасёв - 2, Щербенев
Бетсити Парма: Сандерс - 18, Картер - 16, Адамс - 11, Свинин - 8, Фирсов - 8, Егоров - 3, Ильницкий, Стафеев, Шашков, Захаров

Согласно официальной информации, у Узинского диагностировано мышечное повреждение левой голени.

В текущем сезоне Единой лиги Дмитрий принял участие 27 матчах. В среднем за игру российский форвард набирает 2,7 очка, делает 1,6 подбора и 0,7 блок-шота.

