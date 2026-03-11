«Вес не соответствовал росту». Гомельский вспомнил первую встречу с Шакилом О'Нилом

Популярный российский эксперт и комментатор Владимир Гомельский вспомнил о первой встрече с легендарным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакилом О'Нилом. Тогда спортсмен представлял Университет штата Луизианы в NCAA.

– Как его габариты в реальной жизни? Поражают?

– Я в первый раз встретился с Шаком ещё в то время, когда он играл за «Луизиану Стейт». Он тогда весил всего 112 кг. Вес даже не соответствовал росту, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Отметим, на официальном сайте НБА рост и вес О'Нила — 216 см и 147 кг.

Шакил О'Нил встретился с самой высокой моделью в мире: