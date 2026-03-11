Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вес не соответствовал росту». Гомельский вспомнил первую встречу с Шакилом О'Нилом

«Вес не соответствовал росту». Гомельский вспомнил первую встречу с Шакилом О'Нилом
Комментарии

Популярный российский эксперт и комментатор Владимир Гомельский вспомнил о первой встрече с легендарным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакилом О'Нилом. Тогда спортсмен представлял Университет штата Луизианы в NCAA.

– Как его габариты в реальной жизни? Поражают?
– Я в первый раз встретился с Шаком ещё в то время, когда он играл за «Луизиану Стейт». Он тогда весил всего 112 кг. Вес даже не соответствовал росту, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Отметим, на официальном сайте НБА рост и вес О'Нила — 216 см и 147 кг.

Материалы по теме
Видео: Шакил О'Нил встретился с самой высокой моделью в мире — россиянкой Лисиной

Шакил О'Нил встретился с самой высокой моделью в мире:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android