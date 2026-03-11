Тренер «Локомотива-Кубань» Томович рассказал о настрое команды на матч с ЦСКА

Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ Winline Basket Cup с ЦСКА, который состоится сегодня, 11 марта, в 20:00 мск.

WINLINE Basket Cup . Группа A WINLINE Basket Cup . Группа A 11 марта 2026, среда. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Несмотря на нашу турнирную ситуацию во внутрисезонном соревновании, мы всё равно обязаны сыграть против ЦСКА на достойном уровне, что, к сожалению, у нас не получилось в прошлом матче с этим соперником. Но я верю, что команда продемонстрирует правильную реакцию на тот результат, сыграет серьёзно, по-взрослому и справится с давлением соперника», — приводит слова Томислава Томовича пресс-служба команды.