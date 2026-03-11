Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Локомотива-Кубань» Томович рассказал о настрое команды на матч с ЦСКА

Тренер «Локомотива-Кубань» Томович рассказал о настрое команды на матч с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ Winline Basket Cup с ЦСКА, который состоится сегодня, 11 марта, в 20:00 мск.

WINLINE Basket Cup . Группа A
11 марта 2026, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Несмотря на нашу турнирную ситуацию во внутрисезонном соревновании, мы всё равно обязаны сыграть против ЦСКА на достойном уровне, что, к сожалению, у нас не получилось в прошлом матче с этим соперником. Но я верю, что команда продемонстрирует правильную реакцию на тот результат, сыграет серьёзно, по-взрослому и справится с давлением соперника», — приводит слова Томислава Томовича пресс-служба команды.

Материалы по теме
«Парме» не по силам лишь один клуб в этом сезоне — «Зенит», который на высоте
«Парме» не по силам лишь один клуб в этом сезоне — «Зенит», который на высоте
Материалы по теме
Чемпион НБА Мозгов высказался о травме Егора Дёмина, выбывшего до конца сезона НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android