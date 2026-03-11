Скидки
Виртус Болонья — Партизан Белград. Прямая трансляция
Дрэймонд Грин ответил, какого игрока НБА труднее всего опекать

Дрэймонд Грин ответил, какого игрока НБА труднее всего опекать
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин заявил, что 37-летний форвард клуба «Хьюстон Рокетс» соотечественник Кевин Дюрант — это игрок, которого ему сложнее всего приходилось опекать.

«Всегда приятно играть против Кевина. Он один из величайших скореров, против которых я когда-либо играл, безусловно, самый сложный игрок, которого мне приходилось опекать в этой лиге… Мне нравится опекать Кей Ди больше, чем кого-либо другого в лиге, именно из-за сложности задачи. Это чертовски сложно. Он ростом 213 см, быстрый, невероятно ловкий, всё делает с точностью», – приводит слова Грина аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

