26 очков американского защитника помогли «Автодору» победить «Самару» в матче Единой лиге

Сегодня, 11 марта, во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Самарой» и «Автодором». Встреча завершилась в овертайме со счётом 94:89 (18:17, 23:19, 16:16, 20:17, 21:16 от) в пользу саратовского коллектива.

Наиболее результативным игроком в составе «Автодора» стал 29-летний американский защитник Малик Ньюмэн. Ему удалось набрать 26 очков, сделать пять подборов и один перехват.

Самым результативным игроком в составе «Самары» стал 25-летний российский защитник Никита Михайловский. Он сделал дабл-дабл — набрал 26 очков, а также совершил 11 подборов. Кроме того, ему удалось отдать одну передачу и сделать два перехвата.