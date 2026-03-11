Пашутин объяснил, почему «Парме» не удалось победить «Зенит» в Единой лиге

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» Евгений Пашутин прокомментировал поражение от «Зенита» (64:74).

«Готовились к «Зениту», видели матч с УНИКСом. «Зенит» очень здорово выглядел и выиграл игру, вёл до 20 очков на выезде в Казани, что редко какая команда в этом году там делала. 25 матчей подряд казанцы выиграли дома, и «Зенит» так доминировал. Разбирали, подготовились. Три четверти у нас получалось защищаться, но нам надо добавлять в ротации.

Наша стартовая пятёрка очень хорошо играет, но когда выходят свежие ребята со скамейки, думаю, в этом аспекте нам надо добавлять. Невозможно впятером играть все 40 минут, это и не надо», — приводит слова Пашутина пресс-служба турнира.