Вембаньяма прокомментировал рекорд Адебайо, набравшего 83 очка

22-летний центровой техасской команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма высказался о рекордном достижении центрового флоридской команды «Майами Хит» американца Бэма Адебайо, который набрал 83 очка в матче с «Вашингтон Уизардс».

«Да, я это видел. Думаю, мы играем в лиге, где есть множество источников вдохновения», — приводит слова Вембаньямы портал Hoopshype.

Адебайо установил второй результат в истории НБА по результативности за одну встречу, превзойдя достижение Коби Брайанта (81 очко в 2006 году) и уступив лишь Уилту Чемберлену (100 очков в 1962-м).