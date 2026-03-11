Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма прокомментировал рекорд Адебайо, набравшего 83 очка

Вембаньяма прокомментировал рекорд Адебайо, набравшего 83 очка
Комментарии

22-летний центровой техасской команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма высказался о рекордном достижении центрового флоридской команды «Майами Хит» американца Бэма Адебайо, который набрал 83 очка в матче с «Вашингтон Уизардс».

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
150 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 83, Фонтеккио - 18, Митчелл - 12, Ларссон - 10, Джонсон - 8, Жакез-мл. - 5, Смит - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 4, Йович, Уэр, Килс, Хирроу, Пауэлл, Голдин
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Райли - 22, Харди - 17, Джонсон - 17, Каррингтон - 12, Кулибали - 10, Шампани - 8, Купер - 6, Гилл - 6, Вукчевич - 3, Уоткинс, Джордж

«Да, я это видел. Думаю, мы играем в лиге, где есть множество источников вдохновения», — приводит слова Вембаньямы портал Hoopshype.

Адебайо установил второй результат в истории НБА по результативности за одну встречу, превзойдя достижение Коби Брайанта (81 очко в 2006 году) и уступив лишь Уилту Чемберлену (100 очков в 1962-м).

Материалы по теме
Легендарный матч Бэма Адебайо и превосходство Вембаньямы. Итоги дня в НБА
Легендарный матч Бэма Адебайо и превосходство Вембаньямы. Итоги дня в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android