Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс отреагировал на 83 очка Бэма Адебайо, побившего его рекорд в «Майами»

Леброн Джеймс отреагировал на 83 очка Бэма Адебайо, побившего его рекорд в «Майами»
Комментарии

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», отреагировал на рекордные 83 очка 28-летнего форварда «Майами Хит» Бэма Адебайо, которые он набрал в матче с «Вашингтон Уизардс» (150:129).

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
150 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 83, Фонтеккио - 18, Митчелл - 12, Ларссон - 10, Джонсон - 8, Жакез-мл. - 5, Смит - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 4, Йович, Уэр, Килс, Хирроу, Пауэлл, Голдин
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Райли - 22, Харди - 17, Джонсон - 17, Каррингтон - 12, Кулибали - 10, Шампани - 8, Купер - 6, Гилл - 6, Вукчевич - 3, Уоткинс, Джордж

«Бэм Бэм Бэм 💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», — написал Леброн Джеймс в социальной сети Х.

До сегодняшнего матча со столичным клубом рекорд игрока «Майами» по очкам за матч принадлежал как раз Джеймсу, который набрал 61 очко в матче с «Шарлотт Бобкэтс» 3 марта 2014 года.

По итогам встречи с «Вашингтоном» Адебайо вышел на второе место в истории НБА по очкам за матч, опередив Коби Брайна (81) и уступая Уилту Чемберлену (100).

Материалы по теме
Чьё достижение круче — 83 очка Бэма Адебайо или 81 очко Коби Брайанта?
Чьё достижение круче — 83 очка Бэма Адебайо или 81 очко Коби Брайанта?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android