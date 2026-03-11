Леброн Джеймс отреагировал на 83 очка Бэма Адебайо, побившего его рекорд в «Майами»

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», отреагировал на рекордные 83 очка 28-летнего форварда «Майами Хит» Бэма Адебайо, которые он набрал в матче с «Вашингтон Уизардс» (150:129).

«Бэм Бэм Бэм 💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», — написал Леброн Джеймс в социальной сети Х.

До сегодняшнего матча со столичным клубом рекорд игрока «Майами» по очкам за матч принадлежал как раз Джеймсу, который набрал 61 очко в матче с «Шарлотт Бобкэтс» 3 марта 2014 года.

По итогам встречи с «Вашингтоном» Адебайо вышел на второе место в истории НБА по очкам за матч, опередив Коби Брайна (81) и уступая Уилту Чемберлену (100).