Баскетбол

ЦСКА — «Локомотив-Кубань», результат матча 11 марта 2026, счет 93:89, Единая лига ВТБ – 2025/2026

ЦСКА обыграл «Локомотив» в Basket Cup и вышел в полуфинал с первого места
В среду, 11 марта, на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся заключительный матч группового этапа WINLINE Basket Cup сезона-2025/2026 для ЦСКА и «Локомотива-Кубань». Хозяева площадки со счётом 93:89 (20:25; 25:14; 27:27; 21:23) обыграли гостей из Краснодара.

Winline Basket Cup . Группа A
11 марта 2026, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 89
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Уэйр - 16, Тримбл - 15, Руженцев - 14, Жан-Шарль - 12, Карпенко - 10, Астапкович - 8, Кливленд - 7, Ухов - 5, Митрович - 4, Ганькевич - 2, Чадов, Курбанов
Локомотив-Кубань: Мартин - 19, Хаджибегович - 15, Квитковских - 13, Миллер - 12, Ищенко - 9, Мур - 8, Коновалов - 7, Темиров - 3, Хантер - 3, Попов, Ведищев, Шеянов

В составе хозяев самым эффективным стал российский защитник Самсон Руженцев, набравший 14 очков, сделавший семь подборов, одну передачу и один перехват при коэффициенте эффективности «+18». Больше всех очков у ЦСКА набрал Мело Тримбл — 15.

У «Локомотива-Кубань» отличился черногорский центровой Ален Хаджибегович, в его активе 15 очков, восемь подборов, три передачи, один перехват, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+21».

Эта победа стала для армейцев пятой в шести матчах. Они обеспечили себе первое место в группе А и сыграют в полуфинале, который состоится в апреле.

Календарь Basket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Basket Cup сезона-2025/2026
