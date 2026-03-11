ЦСКА обыграл «Локомотив» в Basket Cup и вышел в полуфинал с первого места

В среду, 11 марта, на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся заключительный матч группового этапа WINLINE Basket Cup сезона-2025/2026 для ЦСКА и «Локомотива-Кубань». Хозяева площадки со счётом 93:89 (20:25; 25:14; 27:27; 21:23) обыграли гостей из Краснодара.

В составе хозяев самым эффективным стал российский защитник Самсон Руженцев, набравший 14 очков, сделавший семь подборов, одну передачу и один перехват при коэффициенте эффективности «+18». Больше всех очков у ЦСКА набрал Мело Тримбл — 15.

У «Локомотива-Кубань» отличился черногорский центровой Ален Хаджибегович, в его активе 15 очков, восемь подборов, три передачи, один перехват, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+21».

Эта победа стала для армейцев пятой в шести матчах. Они обеспечили себе первое место в группе А и сыграют в полуфинале, который состоится в апреле.