«На пятёрку, великолепно». Андрей Кириленко оценил дебютный сезон Дёмина в НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался насчёт дебютного сезона 19-летнего соотечественника Егора Дёмина в НБА.

– Думаю, пропустить остаток сезона – коллективное решение Егора, тренерского и медицинского штабов «Бруклина». Никто лучше самого Дёмина и докторов не знает, какое у него состояние после травмы. НБА – очень насыщенная лига, очень важно следить за здоровьем. В ситуациях, когда команда ни за что не борется, нет смысла рисковать здоровьем и форсировать восстановление. Всё правильно, надо вылечиться. У Егора впереди длинная карьера.

— Как можно оценить сезон Дёмина?

– На пятёрку, великолепный сезон. Для всех большой сюрприз, что Егор так уверенно зашёл в команду, играл солидно. Понятно, что не всегда стабильно, но этого от него сейчас никто и не ждёт. Показал потенциал, что в отдельно взятых играх может набирать очки, быть звездой. Главное — он сам понял, что адаптировался в НБА. Егор понимает, чего ждать в следующем сезоне.

— Если бы «Бруклин» вышел в плей‑офф, Егор бы играл?

– Вполне возможно, не знаком с характером его травмы. Может быть, медицинский штаб форсировал бы восстановление Дёмина и смотрел по состоянию. Таких ситуаций много, но иногда они заканчиваются очень плохо, как в ситуации Тайриза Халибёртона в «Индиане», когда он порвал ахилл в последней игре финала. А есть те, кто доигрывают до конца и только потом занимаются лечением, делают операции. Но, как правило, это касается несерьёзных травм. Играя с серьёзным повреждением и вполсилы, можно только навредить команде, – приводит слова Кириленко портал «Матч ТВ».