Баскетбол

Winline Basket Cup – 2025/2026: результаты на 11 марта, календарь, таблица

Basket Cup: результаты матчей на 11 марта
Комментарии

В среду, 11 марта, во внутрисезонном турнире Единой лиги сезона-2025/2026 Winline Basket Cup состоялся матч шестого и заключительного тура группового этапа, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Basket Cup. Результат матчей на 11 марта:

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 93:89.

В группе А первое место занял ЦСКА, который одержал пять побед при одном поражении в шести матчах, набрав 11 очков. Второе место занимает «Бетсити Парма», у которой три победы и два поражения и матч в запасе. Но независимо от его результатов пермяки останутся вторыми и вместе с армейцами сыграют в заключительной части турнира.

