Томович прокомментировал поражение «Локо» в матче Basket Cup с ЦСКА

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (89:93) в заключительном туре группового этапа Winline Basket Cup.

«Как я говорил перед игрой, для нашей команды было важно продемонстрировать реакцию на нашу предыдущую встречу, которую мы проиграли. Думаю, что у нас получилось. Поздравляю ЦСКА с победой, это была хорошая игра. Тем не менее наша команда боролась до конца, считаю, что результат мог оказаться иным, обе команды могли победить. Горжусь своими ребятами, тем, как они сегодня сыграли.

В первой половине у нас были проблемы с подборами в нападении, но во второй мы её исправили. Очевидно, что у ЦСКА много отличных игроков, один из них Каспер Уэйр, который доставил нам немало проблем во второй половине. Считаю, что эта игра должна стать для нас хорошим уроком, мы должны сделать выводы в соответствии с теми ситуациями, которые возникали сегодня на площадке», — приводит слова Томовича пресс-служба турнира.