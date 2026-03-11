Единая лига: результаты матчей 11 марта

Сегодня, 11 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты матчей на 11 марта:

«Самара» — «Автодор» — 89:94 ОТ.

После 29 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС, у которого 26 побед и четыре поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе клуба 22 победы и девять поражений в 31 игре.