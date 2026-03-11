Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: результаты матчей 11 марта

Единая лига: результаты матчей 11 марта
Комментарии

Сегодня, 11 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты матчей на 11 марта:

«Самара» — «Автодор» — 89:94 ОТ.

После 29 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС, у которого 26 побед и четыре поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе клуба 22 победы и девять поражений в 31 игре.

Материалы по теме
Россиянин переписал историю Единой лиги. И сделал это в 21 год
Россиянин переписал историю Единой лиги. И сделал это в 21 год
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android