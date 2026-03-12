Скидки
Главный тренер «Автодора» оценил выступление подопечных в матче с «Самарой»

Комментарии

Главный тренер «Автодора» Стипе Кулиш поделился мыслями о матче своих подопечных с клубом «Самара», который закончился победой саратовской команды со счётом 94:89 ОТ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
89 : 94
ОТ
Автодор
Саратов
Самара: Михайловский - 26, Шейко - 18, М. Кулагин - 18, Походяев - 9, Чебуркин - 6, Чеваренков - 4, Минченко - 4, Чикарев - 4, Кузнецов, Косяков
Автодор: Ньюмэн - 26, Беслач - 19, Мотовилов - 13, Вольхин - 12, Коско - 8, Пранаускис - 7, Земский - 7, Евсеев - 2, Сущик, Фёдоров, Клименко

«В первую очередь, поздравляю свою команду. Мы проявили характер. В концовке, когда победа была уже в наших руках, мы её упустили, позволив «Самаре» уйти в овертайм. Часто бывает, что команда в таких ситуациях может сдать ментально, но мои игроки этого не допустили, одержав победу. Это показатель характера. У нас есть определённые сложности, нестабильность в составе, есть игроки, которые выходят «на уколах», некоторые не тренировались из-за травм, сейчас пытаемся найти правильный баланс. Плюс ушёл Ален Хаджибегович, который и забивал, и подбирал, нужно заново выстроить иерархию в команде и систему игры. Был очень рад вернуться в Самару, где провёл отличный период личной и рабочей жизни и познакомился со многими хорошими людьми», — приводит слова Кулиша пресс-служба Единой лиги.

