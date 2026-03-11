Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис — о победе ЦСКА над «Локо» в Basket Cuр: наши матчи не могут быть ленивыми

Пистиолис — о победе ЦСКА над «Локо» в Basket Cuр: наши матчи не могут быть ленивыми
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу в матче с «Локомотивом-Кубань» (93:89) в заключительном туре группового этапа Winline Basket Cup.

Winline Basket Cup . Группа A
11 марта 2026, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 89
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Уэйр - 16, Тримбл - 15, Руженцев - 14, Жан-Шарль - 12, Карпенко - 10, Астапкович - 8, Кливленд - 7, Ухов - 5, Митрович - 4, Ганькевич - 2, Чадов, Курбанов
Локомотив-Кубань: Мартин - 19, Хаджибегович - 15, Квитковских - 13, Миллер - 12, Ищенко - 9, Мур - 8, Коновалов - 7, Темиров - 3, Хантер - 3, Попов, Ведищев, Шеянов

«Позвольте начать с благодарности всем болельщикам ЦСКА, которые пришли сегодня нас поддержать. Что касается игры, даже при том, что она не была важна для нас в плане турнирной таблицы, тем не менее матчи ЦСКА и «Локомотива-Кубань» не могут быть ленивыми, с отсутствием мотивации, поэтому игра получилась интересная. В предыдущем матче нашей проблемой были потери, которых мы сделали 23, одной из задач было исправиться, с чем мы справились. Я не могу быть доволен тем, как мы сыграли в защите, но продолжаем двигаться дальше и фокусируемся на следующем матче», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба турнира.

Материалы по теме
Томович прокомментировал поражение «Локо» в матче Basket Cup с ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android