Пистиолис — о победе ЦСКА над «Локо» в Basket Cuр: наши матчи не могут быть ленивыми

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу в матче с «Локомотивом-Кубань» (93:89) в заключительном туре группового этапа Winline Basket Cup.

«Позвольте начать с благодарности всем болельщикам ЦСКА, которые пришли сегодня нас поддержать. Что касается игры, даже при том, что она не была важна для нас в плане турнирной таблицы, тем не менее матчи ЦСКА и «Локомотива-Кубань» не могут быть ленивыми, с отсутствием мотивации, поэтому игра получилась интересная. В предыдущем матче нашей проблемой были потери, которых мы сделали 23, одной из задач было исправиться, с чем мы справились. Я не могу быть доволен тем, как мы сыграли в защите, но продолжаем двигаться дальше и фокусируемся на следующем матче», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба турнира.