Еврокубок: результаты 1/8 финала 11 марта

В среду, 11 марта, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть четыре матча 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедших встреч.

Еврокубок. Результаты матчей на 11 марта:

«Тюрк Телеком» — «Манреза» — 98:81;

«Цедевита-Олимпия» — «Хемниц 99» — 73:65;

«Будучность» — У-БТ — 82:100;

«Умана Рейер» — «Тренто» — 90:94 (ОТ).

В 1/4 финала по итогам группового этапа уже находятся четыре коллектива, которые и ожидали победителей игрового дня в четверг. Матчи четвертьфинальной стадии состоятся на следующей неделе — 17 марта.