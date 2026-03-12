Еврокубок: результаты 1/8 финала 11 марта

В среду, 11 марта, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть четыре матча 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедших встреч.
Еврокубок. Результаты матчей на 11 марта:
«Тюрк Телеком» — «Манреза» — 98:81;
«Цедевита-Олимпия» — «Хемниц 99» — 73:65;
«Будучность» — У-БТ — 82:100;
«Умана Рейер» — «Тренто» — 90:94 (ОТ).
В 1/4 финала по итогам группового этапа уже находятся четыре коллектива, которые и ожидали победителей игрового дня в четверг. Матчи четвертьфинальной стадии состоятся на следующей неделе — 17 марта.