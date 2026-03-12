Скидки
Евролига – 2025/2026: результаты на 11 марта, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 11 марта
Комментарии

В ночь с 11 на 12 марта в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатом.

Евролига. Результат матчей на 11 марта:

«Виртус» — «Партизан» — 82:88.

После 29 матчей турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче», одержавший 22 победы при семи поражениях. На втором месте располагается участница Еврокубка прошлого сезона «Валенсия», на счету команды 20 побед при 10 поражениях в 30 матчах. Третий — греческий «Олимпиакос» (20 побед и 10 поражений).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Евролиги сезона-2025/2026
Чемпион НБА Мозгов высказался о травме Егора Дёмина, выбывшего до конца сезона НБА
