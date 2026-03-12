Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» разгромить «Хьюстон»

В ночь с 11 на 12 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 129:93.

Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал разыгрывающий защитник «Денвера» Джамал Мюррей — на его счету 30 очков, два подбора и четыре ассиста. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл, набрав 16 очков, 12 подборов и 13 ассистов, при этом сербский лидер хозяев паркета стал только четвёртым в своей команде по набранным очкам.