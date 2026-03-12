Скидки
Денвер Наггетс — Хьюстон Рокетс, результат матча 12 марта 2026, счет 129:93, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» разгромить «Хьюстон»
Комментарии

В ночь с 11 на 12 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 129:93.

НБА — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
129 : 93
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Браун - 19, Джонсон - 17, Йокич - 16, Хардуэй-младший - 14, Валанчюнас - 12, Браун - 7, Строутер - 6, Пикетт - 3, Джонс - 2, Родди - 2, Ннаджи - 1, Джонс, Гордон
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 16, Окоги - 12, Дюрант - 11, Смит II - 11, Шенгюн - 10, Шеппард - 9, Капела - 9, Исон - 8, Кроуфорд - 5, Холидей - 2, Финни-Смит, Грин

Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал разыгрывающий защитник «Денвера» Джамал Мюррей — на его счету 30 очков, два подбора и четыре ассиста. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл, набрав 16 очков, 12 подборов и 13 ассистов, при этом сербский лидер хозяев паркета стал только четвёртым в своей команде по набранным очкам.

