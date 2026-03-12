Сегодня, 12 марта, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 12 марта (время московское):

21:00. «Монако» – «Олимпиакос»;

22:00. «Дубай» – «Баскония»;

22:30. «Бавария» – «Анадолу Эфес»;

22:45. «Реал Мадрид» – «Валенсия»;

23:00. «Париж» – АСВЕЛ;

23:00. «Панатинаикос» – «Жальгирис».

После 29 матчей турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче», одержавший 22 победы при семи поражениях. На втором месте располагается «Валенсия» — 20 побед при 10 поражениях в 30 играх. Третий — «Олимпиакос» (20 побед и 10 поражений).