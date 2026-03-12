Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 12 марта

Результаты игрового дня НБА 12 марта
Комментарии

В ночь с 11 на 12 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата в сезоне-2025/2026, в рамках которого состоялись шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты игрового дня НБА на 12 марта:

«Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс» — 128:122;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 122:111;
«Юта Джаз» — «Нью-Йорк Никс» — 117:134;
«Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс» — 129:93;
«Сакраменто Кингз» — «Шарлотт Хорнетс» — 109:117;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 153:128.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Взломать НБА. Один из самых эффективных бросков потребовали запретить
Взломать НБА. Один из самых эффективных бросков потребовали запретить
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android