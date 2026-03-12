Результаты игрового дня НБА 12 марта

В ночь с 11 на 12 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата в сезоне-2025/2026, в рамках которого состоялись шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.
Результаты игрового дня НБА на 12 марта:
«Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс» — 128:122;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 122:111;
«Юта Джаз» — «Нью-Йорк Никс» — 117:134;
«Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс» — 129:93;
«Сакраменто Кингз» — «Шарлотт Хорнетс» — 109:117;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 153:128.