Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич стал первым игроком в НБА, оформившим 25+ трипл-даблов в четырёх сезонах

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич установил очередное достижение в лиге.

НБА — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
129 : 93
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Браун - 19, Джонсон - 17, Йокич - 16, Хардуэй-младший - 14, Валанчюнас - 12, Браун - 7, Строутер - 6, Пикетт - 3, Джонс - 2, Родди - 2, Ннаджи - 1, Джонс, Гордон
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 16, Окоги - 12, Дюрант - 11, Смит II - 11, Шенгюн - 10, Шеппард - 9, Капела - 9, Исон - 8, Кроуфорд - 5, Холидей - 2, Финни-Смит, Грин

В минувшем матче регулярного сезона с «Хьюстон Рокетс» (129:93), состоявшемся в ночь с 11 на 12 марта, Йокич оформил трипл-дабл (16 очков, 12 подборов и 13 передач), ставший для него 25-м в сезоне. Теперь у сербского баскетболиста четыре сезона подряд с 25+ трипл-даблами, он является единственным игроком в истории НБА с таким показателем.

Ранее Йокич отреагировал на исторический рекорд Гилджес-Александера, набравшего 20+ очков в 126 играх подряд.

«Люди не понимают, насколько это сложно». Йокич — о рекорде Гилджес-Александера

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»

