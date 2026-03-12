Никола Йокич стал первым игроком в НБА, оформившим 25+ трипл-даблов в четырёх сезонах

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич установил очередное достижение в лиге.

В минувшем матче регулярного сезона с «Хьюстон Рокетс» (129:93), состоявшемся в ночь с 11 на 12 марта, Йокич оформил трипл-дабл (16 очков, 12 подборов и 13 передач), ставший для него 25-м в сезоне. Теперь у сербского баскетболиста четыре сезона подряд с 25+ трипл-даблами, он является единственным игроком в истории НБА с таким показателем.

Ранее Йокич отреагировал на исторический рекорд Гилджес-Александера, набравшего 20+ очков в 126 играх подряд.

