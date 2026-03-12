Никола Йокич стал первым игроком в НБА, оформившим 25+ трипл-даблов в четырёх сезонах
Поделиться
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич установил очередное достижение в лиге.
НБА — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
129 : 93
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Браун - 19, Джонсон - 17, Йокич - 16, Хардуэй-младший - 14, Валанчюнас - 12, Браун - 7, Строутер - 6, Пикетт - 3, Джонс - 2, Родди - 2, Ннаджи - 1, Джонс, Гордон
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 16, Окоги - 12, Дюрант - 11, Смит II - 11, Шенгюн - 10, Шеппард - 9, Капела - 9, Исон - 8, Кроуфорд - 5, Холидей - 2, Финни-Смит, Грин
В минувшем матче регулярного сезона с «Хьюстон Рокетс» (129:93), состоявшемся в ночь с 11 на 12 марта, Йокич оформил трипл-дабл (16 очков, 12 подборов и 13 передач), ставший для него 25-м в сезоне. Теперь у сербского баскетболиста четыре сезона подряд с 25+ трипл-даблами, он является единственным игроком в истории НБА с таким показателем.
Ранее Йокич отреагировал на исторический рекорд Гилджес-Александера, набравшего 20+ очков в 126 играх подряд.
Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»
Комментарии
- 12 марта 2026
-
12:54
-
10:31
-
09:30
-
08:30
-
07:32
-
01:01
-
00:57
-
00:22
- 11 марта 2026
-
23:59
-
23:05
-
22:59
-
22:56
-
22:31
-
21:56
-
21:45
-
21:11
-
20:59
-
20:16
-
19:57
-
19:45
-
19:00
-
18:59
-
17:56
-
17:51
-
17:20
-
16:55
-
16:09
-
15:55
-
15:21
-
14:34
-
14:00
-
13:37
-
12:50
-
12:21
-
11:29