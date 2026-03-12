Скидки
Баскетбол

Единая лига и РПЛ договорились о разводке матчей по времени 12 апреля в Санкт-Петербурге

Единая лига и РПЛ договорились о разводке матчей по времени 12 апреля в Санкт-Петербурге
Комментарии

Президент Единой лиги Сергей Кущенко сообщил о договорённости с Российской Премьер-Лигой касательно разводки своих матчей, которые состоятся 12 апреля в Санкт-Петербурге.

«Мы с партнёрами приняли решение о проведении «Финала четырёх» — международного соревнования в Санкт-Петербурге 10-12 апреля. Ещё не определены все участники, но точно нас ждёт крутая спортивная составляющая. «Финал четырёх» — это не только баскетбол, но и культурное событие. Будут приглашены серьёзные артисты, знаменитости.

Сперва наш финал, а позже буквально через несколько сотен метров пройдёт классный футбольный матч «Зенит» — «Краснодар», на закуску. Мы находимся в коммуникации с РПЛ и договорились, чтобы события не накладывались друг на друга. Поэтому матчи будут разведены по времени. Баскетбольный финал начнётся в районе 14:00», — приводит слова Кущенко ТАСС.

