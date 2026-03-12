«Даже не пытайтесь спорить!» Ксавьер Мун назвал лучшего игрока НБА сегодня

Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун восхитился игрой форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Встреча завершилась победой калифорнийского клуба со счётом 153:128, а Кавай набрал 45 очков, реализовав шесть трёхочковых, совершил пять подборов и отдал пять передач, став первым игроком в истории франшизы с подобными показателями.

«Когда он здоров, он лучший игрок в лиге. Даже не пытайтесь спорить!» — написал Мун на своей странице в социальных сетях.

Леонард к данному моменту принял участие в 51 матче, где в среднем набирал 28,3 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 3,8 передачи.

