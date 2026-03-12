Скидки
Париж Баскетбол — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
23:00 Мск
Баскетбол

«Даже не пытайтесь спорить!» Ксавьер Мун назвал лучшего игрока НБА сегодня

Комментарии

Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун восхитился игрой форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Встреча завершилась победой калифорнийского клуба со счётом 153:128, а Кавай набрал 45 очков, реализовав шесть трёхочковых, совершил пять подборов и отдал пять передач, став первым игроком в истории франшизы с подобными показателями.

НБА — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
153 : 128
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 45, Матурин - 22, Гарлэнд - 21, Миллер - 14, Джонс - 12, Джексон - 9, Педулла - 6, Батюм - 6, Омир - 6, Данн - 5, Лопес - 3, Сандерс - 2, Кристи - 2, Богданович
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рид - 18, Макдэниелс - 11, Кларк - 11, Рэндл - 11, Хиланд - 10, Гобер - 9, Дивинченцо - 6, Андерсон - 5, Шеннон - 4, Филлипс - 3, Инглс - 2, Зикарски - 2, Конли

«Когда он здоров, он лучший игрок в лиге. Даже не пытайтесь спорить!» — написал Мун на своей странице в социальных сетях.

Леонард к данному моменту принял участие в 51 матче, где в среднем набирал 28,3 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 3,8 передачи.

Кавай Леонард на скейтерской площадке:

