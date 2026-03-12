Скидки
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА Джузэнг прибыл в Санкт-Петербург на игры «Зенита»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американский защитник Джонни Джузэнг, подписавший контракт с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, сообщил, что прибыл на базу команды.

«Привет, сине-бело-голубые! С вами Джонни Джузэнг. Только что прилетел в Санкт-Петербург, дорога получилась долгой. Очень рад приступить к работе. Сейчас буду проходить медосмотр, уже поздний вечер, так что, похоже, это на всю ночь. Готовимся с нетерпением, жду встречи с вами на следующем домашнем матче», — приводит слова Джузэнга пресс-служба «Зенита».

Джонни Джузэнгу 24 года. За четыре сезона в НБА американец провёл 123 игры (23 — в стартовом составе), набирая в среднем 6,9 очка.

