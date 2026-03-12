Скидки
Главная Баскетбол Новости

Чарания: Стефен Карри пропустит следующие пять игр «Уорриорз»

Чарания: Стефен Карри пропустит следующие пять игр «Уорриорз»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри пропустит следующие пять игр, сообщает обозреватель Шэмс Чарания.

«Стефен Карри из «Голден Стэйт» пропустит ещё 10 дней из-за проблем с коленом, что увеличит его отсутствие ещё на пять игр и в общей сложности достигнет 20. Карри уже начал работу на площадке и намерен поднять интенсивность тренировок», — написал Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Энтони Эдвардс ответил, как отреагировал на то, что Карри вошёл в число стартеров Матча звёзд НБА.

