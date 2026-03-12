Скидки
Париж Баскетбол — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс: Кавай Леонард — один из лучших игроков в истории баскетбола, когда здоров

Комментарии

24-летний защитник клуба «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс лестно высказался в адрес двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественника Кавая Леонарда, выступающего на позиции лёгкого форварда в команде «Лос-Анджелес Клипперс».

«Честно говоря, Кавай, возможно, один из лучших игроков в истории баскетбола, когда здоров. Думаю, многие коллеги разделяют это мнение. Когда он готов на 100%, Кавая ничто не остановит», — приводит слова Эдвардса портал Hoopshype.

В текущем сезоне лиги Кавай принял участие в 51 матче. В среднем за игру Леонард набирает 28,3 очка, делает 6,4 подбора, а также отдаёт 3,8 передачи.

