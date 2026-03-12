Скидки
Париж Баскетбол — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Назначен исполняющий обязанности главного тренера «Монако» после ухода Спанулиса

Грузинский специалист Манучар Маркоишвили назначен исполняющим обязанности главного тренера «Монако» после ухода из клуба грека Вассилиса Спанулиса, сообщает издание BeBasket.

Спанулис возглавил «Монако» в конце 2024 года. В феврале он привёл команду к победе в Кубке лидеров. По информации СМИ, греческий специалист может продолжить карьеру в «Олимпиакосе», за который он выступал как игрок.

Напомним, «Монако» проиграл семь из восьми последних матчей в Евролиге, опустился на девятое место в турнирной таблице с балансом побед и поражений 16-14 и рискует не попасть в плей-офф.

