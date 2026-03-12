«Он был просто ужасен последние полтора месяца». Перкинс раскритиковал игру Николы Йокича

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс раскритиковал игру лидера колорадского клуба «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича, выступающего на позиции центрового.

«Гордон вернулся, но Уотсон по-прежнему отсутствует, а он им нужен, верно? Потому что им сложно останавливать атаки соперника. Нехарактерно видеть такую ​​игру Николы Йокича в концовке матчей, он был просто ужасен последние полтора месяца. И вот, когда дело доходит до поздней стадии встречи, Никола реализует важные мячи, однако я говорю о потерях, о его показателе «плюс-минус», и к тому же не думаю, что Йокич находится в лучшей форме.

Ему нужно быть в лучшей форме, поскольку помните, когда Йокич был на пике своей формы, до чемпионского сезона, он бегал по лестнице в межсезонье, выглядел более накачанным, рельефным и играл как в нападении, так и в защите», — приводит слова Перкинса портал Hoopshype.