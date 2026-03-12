Скидки
Баскетбол

«Он был просто ужасен последние полтора месяца». Перкинс раскритиковал игру Николы Йокича

«Он был просто ужасен последние полтора месяца». Перкинс раскритиковал игру Николы Йокича
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс раскритиковал игру лидера колорадского клуба «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича, выступающего на позиции центрового.

«Гордон вернулся, но Уотсон по-прежнему отсутствует, а он им нужен, верно? Потому что им сложно останавливать атаки соперника. Нехарактерно видеть такую ​​игру Николы Йокича в концовке матчей, он был просто ужасен последние полтора месяца. И вот, когда дело доходит до поздней стадии встречи, Никола реализует важные мячи, однако я говорю о потерях, о его показателе «плюс-минус», и к тому же не думаю, что Йокич находится в лучшей форме.

Ему нужно быть в лучшей форме, поскольку помните, когда Йокич был на пике своей формы, до чемпионского сезона, он бегал по лестнице в межсезонье, выглядел более накачанным, рельефным и играл как в нападении, так и в защите», — приводит слова Перкинса портал Hoopshype.

Комментарии
