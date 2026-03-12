Скидки
Главная Баскетбол Новости

Фото: экс-игрок НБА Джузэнг провёл первую тренировку в «Зените»

Фото: экс-игрок НБА Джузэнг провёл первую тренировку в «Зените»
Комментарии

24-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джонни Джузэнг, выступающий на позиции защитника, провёл первую тренировку в санкт-петербургском «Зените».

Фото: Пресс-служба «Зенита»

Фото: Пресс-служба «Зенита»

Фото: Пресс-служба «Зенита»

Фото: Пресс-служба «Зенита»

Фото: Пресс-служба «Зенита»

Уроженец Лос-Анджелеса с 2022 года выступал в НБА, подписав контракт с «Ютой Джаз». В 2025 году Джузэнг перешёл в «Миннесоту». А 18 февраля 2026 года «Миннесота Тимбервулвз» отчислила Джонни.

Всего за свою карьеру в североамериканской организации Джонни провёл 123 игры (23 — в стартовом составе) в течение четырёх сезонов в «Миннесоте» и «Юте», набирая в среднем 6,9 очка, совершая 2,2 подбора за 16 минут на площадке.

