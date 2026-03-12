Скидки
Главная Баскетбол Новости

Майкл Джордан поздравил Бэма Адебайо с тем, что тот набрал 83 очка в матче с «Вашингтоном»

Комментарии

28-летний центровой клуба «Майами Хит» американец Бэм Адебайо рассказал, что легендарный шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественник Майкл Джордан поздравил его с рекордными 83 очками, которые тот набрал в матче с «Вашингтон Уизардс» (150:129).

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
150 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 83, Фонтеккио - 18, Митчелл - 12, Ларссон - 10, Джонсон - 8, Жакез-мл. - 5, Смит - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 4, Йович, Уэр, Килс, Хирроу, Пауэлл, Голдин
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Райли - 22, Харди - 17, Джонсон - 17, Каррингтон - 12, Кулибали - 10, Шампани - 8, Купер - 6, Гилл - 6, Вукчевич - 3, Уоткинс, Джордж

«Майкл Джордан просто поздравил. Очень коротко и мило. Майк не любит болтать», — приводит слова Адебайо портал Hoopshype.

По итогам встречи с «Вашингтоном» Адебайо вышел на второе место в истории североамериканской организации по очкам за один матч, опередив соотечественника Коби Брайанта (81) и уступая Уилту Чемберлену (100).

