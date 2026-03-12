Майкл Джордан поздравил Бэма Адебайо с тем, что тот набрал 83 очка в матче с «Вашингтоном»

28-летний центровой клуба «Майами Хит» американец Бэм Адебайо рассказал, что легендарный шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественник Майкл Джордан поздравил его с рекордными 83 очками, которые тот набрал в матче с «Вашингтон Уизардс» (150:129).

«Майкл Джордан просто поздравил. Очень коротко и мило. Майк не любит болтать», — приводит слова Адебайо портал Hoopshype.

По итогам встречи с «Вашингтоном» Адебайо вышел на второе место в истории североамериканской организации по очкам за один матч, опередив соотечественника Коби Брайанта (81) и уступая Уилту Чемберлену (100).