Щербенёв раскрыл, какие игроки НБА вдохновляли его в детстве. Это не Джордан и не Леброн

25-летний российский баскетболист Александр Щербенёв, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за команду «Зенит», раскрыл, какие игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) вдохновляли его в детстве.

«Меня [вдохновлял] Кайри Ирвинг, потом — Стефен Карри. Тогда Стефен Карри — не так сильно. А вот Кайри… он в 2011-м драфтанулся, получил «Лучшего новичка». Я тоже смотрел трёхминутные хайлайты, с музычкой. Прикольно было», — сказал Щербенёв на подкасте «Здесь все свои».

В текущем сезоне Единой лиги Щербенёв принял участие в 26 матчах. В среднем за встречу Александр набирает 4,9 очка, делает 0,7 подбора, отдаёт 2,1 передачи.