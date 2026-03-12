Скидки
Париж Баскетбол — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Емченко: баскетбол в НБА до плей-офф — это показуха. А вот в Евролиге красивая игра

Емченко: баскетбол в НБА до плей-офф — это показуха. А вот в Евролиге красивая игра
Комментарии

26-летний защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Владислав Емченко рассказал, что ему больше нравится смотреть баскетбольные матчи в Евролиге, а не в НБА.

«Вообще НБА не смотрю. Только хайлайты, что-то интересное. Я больше за Евролигой, мне прям очень нравится смотреть баскетбол Евролиги. Многие, думаю, со мной согласятся, что баскетбол в НБА до плей-офф — это показуха. А вот если хочешь красивый баскетбол, интересный, тактический, то это Евролига. Ну и многие ребята, с кем играл, они в Евролиге. Тоже интересно наблюдать. Так что я вот больше за Евролигой», — сказал Емченко на подкасте «Здесь все свои».

