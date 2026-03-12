«Монако» после ухода Спанулиса победил «Олимпиакос» с минимальным преимуществом

Сегодня, 12 марта, состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между клубом «Монако» и греческой командой «Олимпиакос». Встреча завершилась со счётом 81:80 (22:14, 21:23, 19:26, 19:17) в пользу «Монако».

Самым результативным игроком в составе «Монако» стал 35-летний разыгрывающий защитник американец Майк Джеймс. Ему удалось набрать 14 очков, сделать пять подборов, отдать пять передач, а также совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал 30-летний греко-американский защитник Тайлер Дорси. Он набрал 19 очков, сделал три подбора, отдал две передачи, а также совершил один перехват.