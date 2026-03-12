Скидки
Париж Баскетбол — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Баскетбол

Монако — Олимпиакос, результат матча 12 марта, счет 81:80, Евролига-2025/2026

«Монако» после ухода Спанулиса победил «Олимпиакос» с минимальным преимуществом
Комментарии

Сегодня, 12 марта, состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между клубом «Монако» и греческой командой «Олимпиакос». Встреча завершилась со счётом 81:80 (22:14, 21:23, 19:26, 19:17) в пользу «Монако».

Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
12 марта 2026, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
81 : 80
Олимпиакос
Пирей, Греция
Монако: Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Джеймс
Олимпиакос: Нтиликина, Уорд, Моррис, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Джозеф, Холл, Маккиссик, Джонс, Фурнье

Самым результативным игроком в составе «Монако» стал 35-летний разыгрывающий защитник американец Майк Джеймс. Ему удалось набрать 14 очков, сделать пять подборов, отдать пять передач, а также совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал 30-летний греко-американский защитник Тайлер Дорси. Он набрал 19 очков, сделал три подбора, отдал две передачи, а также совершил один перехват.

