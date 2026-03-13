Скидки
Главная Баскетбол Новости

Реал — Валенсия, результат матча 12 марта 2026, счет 96:79, Евролига-2025/2026

16 очков Хезоньи помогли «Реалу» из Мадрида победить «Валенсию» в матче Евролиги
Комментарии

12 марта состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанскими клубами «Реал» и «Валенсия». Встреча завершилась со счётом 96:79 (20:19, 31:24, 24:22, 21:14) в пользу мадридского коллектива.

Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
12 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
96 : 79
Валенсия
Валенсия, Испания
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень
Валенсия: Бадио, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Лопес-Аростеги, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло

Самым результативным игроком в составе «Реала» стал 31-летний хорватский защитник Марио Хезонья. Ему удалось набрать 16 очков, сделать четыре подбора, а также отдать две передачи.

Наиболее результативным игроком в составе «Валенсии» стал 22-летний защитник Жан Монтеро, представляющий Доминиканскую Республику. Он набрал 18 очков, сделал три подбора, отдал пять передач, а также совершил два блок-шота.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
