16 очков Хезоньи помогли «Реалу» из Мадрида победить «Валенсию» в матче Евролиги

12 марта состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанскими клубами «Реал» и «Валенсия». Встреча завершилась со счётом 96:79 (20:19, 31:24, 24:22, 21:14) в пользу мадридского коллектива.

Самым результативным игроком в составе «Реала» стал 31-летний хорватский защитник Марио Хезонья. Ему удалось набрать 16 очков, сделать четыре подбора, а также отдать две передачи.

Наиболее результативным игроком в составе «Валенсии» стал 22-летний защитник Жан Монтеро, представляющий Доминиканскую Республику. Он набрал 18 очков, сделал три подбора, отдал пять передач, а также совершил два блок-шота.