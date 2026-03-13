«Его знают далеко за пределами России». Американец Мур выделил игрока Единой лиги

Тяжёлый форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур назвал баскетболиста, которого считает лицом Единой лиги ВТБ. По словам американца, одним из самых заметных игроков турнира сейчас является разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл.

— А если говорить об отдельных игроках?

— Высококлассных игроков в лиге много. Но если кого-то и выделять, то, наверное, Мело Тримбла — он проводит отличный сезон. Нельзя говорить о Единой лиге и не упомянуть Мело. Его знают далеко за пределами России, сейчас именно он лицо турнира, — сказал Мур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с тяжёлым форвардом «Локомотива-Кубань» Майклом Муром на «Чемпионате».

