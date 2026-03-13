Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Его знают далеко за пределами России». Американец Мур выделил игрока Единой лиги

«Его знают далеко за пределами России». Американец Мур выделил игрока Единой лиги
Комментарии

Тяжёлый форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур назвал баскетболиста, которого считает лицом Единой лиги ВТБ. По словам американца, одним из самых заметных игроков турнира сейчас является разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл.

— А если говорить об отдельных игроках?
— Высококлассных игроков в лиге много. Но если кого-то и выделять, то, наверное, Мело Тримбла — он проводит отличный сезон. Нельзя говорить о Единой лиге и не упомянуть Мело. Его знают далеко за пределами России, сейчас именно он лицо турнира, — сказал Мур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с тяжёлым форвардом «Локомотива-Кубань» Майклом Муром на «Чемпионате».
Комментарии
