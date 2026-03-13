Американец Мур раскрыл, что изменилось в его голове после нескольких недель жизни в России

Тяжёлый форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур рассказал о первых впечатлениях после переезда в Россию. По словам баскетболиста, страна и клубная инфраструктура приятно удивили его и оказались выше ожиданий.

— Что-то изменилось в голове после нескольких недель здесь?

— Россия превзошла мои ожидания, если честно. В новую страну я всегда стараюсь приезжать без больших ожиданий и готовым ко всему. Но потом я познакомился с новыми сокомандниками, сотрудниками клуба, некоторыми болельщиками, посмотрел на арену, раздевалки, на всю инфраструктуру, которая помогает игрокам становиться лучше день ото дня.

И по каждому из пунктов всё было гораздо лучше, чем я ожидал, — сказал Мур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с тяжёлым форвардом «Локомотива-Кубань» Майклом Муром на «Чемпионате».

