Американец Мур — о России: меня предупреждали, но я оказался не до конца готов

Американец Мур — о России: меня предупреждали, но я оказался не до конца готов
Комментарии

Тяжёлый форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур рассказал о своём опыте знакомства с российской зимой. Американец признался, что был предупреждён о холодной погоде, но всё равно оказался не полностью готов к таким морозам.

— Как тебе погода в России? Именно за пределами Краснодара.
— Очень холодно. Меня предупреждали об этом, но я всё же оказался не до конца готовым к таким морозам. В Краснодаре по сравнению с другими городами ещё более-менее ничего, хотя всё равно снег лежал месяц или полтора, и солнца не так много, как в Испании, Греции или Португалии, — сказал Мур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с тяжёлым форвардом «Локомотива-Кубань» Майклом Муром на «Чемпионате».
Комментарии
