«Нет соперника сложнее». Американец Майкл Мур выделил команду Единой лиги

Форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур назвал самую сложную команду Единой лиги ВТБ на данный момент. Американец считает, что именно ЦСКА остаётся главным ориентиром чемпионата благодаря глубине состава и чётко распределённым ролям игроков. Также спортсмен отметил казанский УНИКС.

— Ты сыграл уже достаточное количество матчей в Единой лиге. Можешь выделить команду, против которой сложнее всего играть?

— Очевидно, прямо сейчас в чемпионате нет соперника сложнее, чем ЦСКА. Как я уже говорил, хорошо, когда в команде каждый чётко знает свою роль, и у них знание своих ролей доведено до очень высокого уровня. Плюс глубокий и качественный состав. Каждый использует свои сильные стороны по максимуму, так что победить их непросто.

Ещё отмечу УНИКС, особенно их переднюю линию. Против настолько габаритных соперников всегда сложно. Вот эти две команды я бы отметил. Думаю, в плей-офф у нас с ними получится классное противостояние, — сказал Мур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

