Майкл Мур раскрыл, что два экс-игрока Единой лиги из США говорили ему насчёт турнира

Тяжёлый форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур рассказал, что перед переездом в Россию советовался с бывшими игроками Единой лиги ВТБ. По словам спортсмена, Чарльз Мэннинг и Кэмерон Янг высоко отзывались о турнире и рекомендовали принять предложение краснодарского клуба.

— Советовался ли ты с кем-то перед переговорами? У тебя есть знакомые, кто раньше играл в Единой лиге?

— Да. В «Каршияке» вместе со мной играли Чарльз Мэннинг, который провёл предыдущий сезон в «Автодоре», и Кэмерон Янг — он пару лет назад выступал за «Руну». Они наговорили мне много хорошего про Единую лигу ВТБ, про «Локо» и советовали соглашаться на переезд, — сказал Мур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с тяжёлым форвардом «Локомотива-Кубань» Майклом Муром на «Чемпионате».

Главные новости дня: