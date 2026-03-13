«Я это ценю». Майкл Мур высказался о философии главного тренера «Локо» Томислава Томовича

Тяжёлый форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Томиславом Томовичем. Американец отметил внимательное отношение специалиста к деталям и чёткую игровую структуру, которая помогает баскетболистам лучше понимать свои роли на площадке.

— Как тебе Томислав Томович? Какая у него философия?

— По моим ощущениям, он очень внимателен к деталям, любит, чтобы всё было структурировано, делалось с определённой целью. И я это ценю: всегда полезно знать, что конкретно от тебя требуется в том или ином эпизоде, в какой точке площадки тебе следует находиться и что делать.

— Сильно ли изменилась твоя роль в команде при новом тренере?

— Не сказал бы. Он также требует от меня агрессивной игры, знает, что я способен дать команде, и даёт мне определённую свободу действий. Когда ты чётко понимаешь структуру игры, знаешь, где окажутся твои партнёры через секунду-другую, то можешь действовать более раскованно и уверенно, — сказал Мур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

