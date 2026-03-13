Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я это ценю». Майкл Мур высказался о философии главного тренера «Локо» Томислава Томовича

«Я это ценю». Майкл Мур высказался о философии главного тренера «Локо» Томислава Томовича
Комментарии

Тяжёлый форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Томиславом Томовичем. Американец отметил внимательное отношение специалиста к деталям и чёткую игровую структуру, которая помогает баскетболистам лучше понимать свои роли на площадке.

— Как тебе Томислав Томович? Какая у него философия?
— По моим ощущениям, он очень внимателен к деталям, любит, чтобы всё было структурировано, делалось с определённой целью. И я это ценю: всегда полезно знать, что конкретно от тебя требуется в том или ином эпизоде, в какой точке площадки тебе следует находиться и что делать.

— Сильно ли изменилась твоя роль в команде при новом тренере?
— Не сказал бы. Он также требует от меня агрессивной игры, знает, что я способен дать команде, и даёт мне определённую свободу действий. Когда ты чётко понимаешь структуру игры, знаешь, где окажутся твои партнёры через секунду-другую, то можешь действовать более раскованно и уверенно, — сказал Мур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с тяжёлым форвардом «Локомотива-Кубань» Майклом Муром на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Россия превзошла мои ожидания». Большое интервью с американцем Майклом Муром
Эксклюзив
«Россия превзошла мои ожидания». Большое интервью с американцем Майклом Муром

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android