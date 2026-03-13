Скидки
Майкл Мур сравнил Единую лигу с чемпионатами Италии, Испании и Турции

Комментарии

Форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур сравнил уровень и стиль игры в Единой лиге ВТБ с европейскими чемпионатами, в которых выступал ранее. По мнению американца, турнир во многом напоминает турецкую лигу, где ключевую роль играют сильные легионеры.

— Ранее ты играл в Италии, Греции, Испании, Турции. Можешь сравнить эти национальные чемпионаты с Единой лигой?
— Я бы сравнил Единую лигу ВТБ с турецким чемпионатом. Оба турнира во многом зависят от сильных легионеров, которые подтягивают остальных за собой. В Италии и Испании больше системных команд, которые из года в год играют плюс-минус одинаково, кто бы к ним ни пришёл. В лиге ВТБ такие команды тоже есть, но всё равно всё в основном строится вокруг игроков, — сказал Мур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с тяжёлым форвардом «Локомотива-Кубань» Майклом Муром на «Чемпионате».
