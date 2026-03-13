Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майкл Мур высказался об уникальной черте болельщиков «Локомотива»

Майкл Мур высказался об уникальной черте болельщиков «Локомотива»
Комментарии

Форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур поделился впечатлениями от атмосферы на домашних матчах команды. Американец отметил, что болельщики в Краснодаре активно поддерживают команду вне зависимости от хода игры и никогда не демонстрируют негатив.

— А как тебе атмосфера на домашних играх «Локо»?
— Обожаю! Вне зависимости от того, как идёт игра, нас всегда мощно поддерживают. И от фанатов никогда нет негатива, с которым мне доводилось сталкиваться во многих других чемпионатах. В краснодарском «Баскет-Холле» я всегда чувствую, что болельщики за нас. И ценю это. Вся наша команда это очень ценит, — сказал Мур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с тяжёлым форвардом «Локомотива-Кубань» Майклом Муром на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Россия превзошла мои ожидания». Большое интервью с американцем Майклом Муром
Эксклюзив
«Россия превзошла мои ожидания». Большое интервью с американцем Майклом Муром

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android