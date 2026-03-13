Майкл Мур высказался об уникальной черте болельщиков «Локомотива»

Форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур поделился впечатлениями от атмосферы на домашних матчах команды. Американец отметил, что болельщики в Краснодаре активно поддерживают команду вне зависимости от хода игры и никогда не демонстрируют негатив.

— А как тебе атмосфера на домашних играх «Локо»?

— Обожаю! Вне зависимости от того, как идёт игра, нас всегда мощно поддерживают. И от фанатов никогда нет негатива, с которым мне доводилось сталкиваться во многих других чемпионатах. В краснодарском «Баскет-Холле» я всегда чувствую, что болельщики за нас. И ценю это. Вся наша команда это очень ценит, — сказал Мур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

