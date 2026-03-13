12 марта и в ночь с 12 на 13 марта мск в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день поклонников европейского баскетбола ожидали шесть встреч. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 12 марта:

«Монако» — «Олимпиакос» — 81:80;

«Дубай» — «Баскония» — 100:94;

«Бавария» — «Анадолу Эфес» — 80:81;

«Реал» Мадрид — «Валенсия» — 96:79;

«Париж» — АСВЕЛ — 90:81;

«Панатинаикос» — «Жальгирис» — 92:88.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Фенербахче» (22 победы и семь поражений). Строчки со второй по четвёртую занимают «Олимпиакос», «Реал» и «Валенсия» с одинаковыми основными показателями — по 20 побед и 11 поражений.

Материалы по теме 16 очков Хезоньи помогли «Реалу» из Мадрида победить «Валенсию» в матче Евролиги

Видео: Рефери Евролиги поймали на краже в магазине дьюти-фри: