Американец Майкл Мур высказал мнение о россиянах

Форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур поделился впечатлениями от общения с людьми в России. Американец отметил открытость и доброжелательность тех, с кем ему удалось познакомиться за время жизни в стране.

— У тебя сформировалось мнение о россиянах, о нашем менталитете?

— О всех, с кем я здесь успел пообщаться, у меня сложилось очень хорошее мнение: люди открытые, дружелюбные, настроенные так или иначе помочь мне как иностранцу.

Понятно, что мой круг общения ограничен баскетбольными делами, но всё же, — сказал Мур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

