Форвард «Локомотива»: телосложением я похож на Кевина Дюранта

Форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур рассказал, на каких игроков ориентировался в начале своей карьеры. Американец признался, что вдохновлялся игрой Коби Брайанта и Леброна Джеймса, а позднее начал брать за пример Кевина Дюранта.

«Ещё до колледжа я хорошо представлял, что меня ждёт. Заниматься спортом профессионально было моей мечтой, сколько себя помню. Я хотел быть как Коби Брайант и Леброн Джеймс. Потом, когда подрос, стал ориентироваться на Кевина Дюранта — я похож на него телосложением и пытался копировать его манеру игры.

Но при этом я играл за колледж из второго дивизиона NCAA, и больших ожиданий от меня не было. Мы с агентом прекрасно понимали, что мне придётся пробивать себе дорогу тяжёлым трудом, через Европу и — по крайней мере, поначалу — через далеко не самые престижные лиги», — сказал Мур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с тяжёлым форвардом «Локомотива-Кубань» Майклом Муром на «Чемпионате».

Главные новости дня: