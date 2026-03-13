Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Локомотива»: телосложением я похож на Кевина Дюранта

Форвард «Локомотива»: телосложением я похож на Кевина Дюранта
Комментарии

Форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур рассказал, на каких игроков ориентировался в начале своей карьеры. Американец признался, что вдохновлялся игрой Коби Брайанта и Леброна Джеймса, а позднее начал брать за пример Кевина Дюранта.

«Ещё до колледжа я хорошо представлял, что меня ждёт. Заниматься спортом профессионально было моей мечтой, сколько себя помню. Я хотел быть как Коби Брайант и Леброн Джеймс. Потом, когда подрос, стал ориентироваться на Кевина Дюранта — я похож на него телосложением и пытался копировать его манеру игры.

Но при этом я играл за колледж из второго дивизиона NCAA, и больших ожиданий от меня не было. Мы с агентом прекрасно понимали, что мне придётся пробивать себе дорогу тяжёлым трудом, через Европу и — по крайней мере, поначалу — через далеко не самые престижные лиги», — сказал Мур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с тяжёлым форвардом «Локомотива-Кубань» Майклом Муром на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Россия превзошла мои ожидания». Большое интервью с американцем Майклом Муром
Эксклюзив
«Россия превзошла мои ожидания». Большое интервью с американцем Майклом Муром

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android